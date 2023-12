Cambogia-Cina: vicepresidente Conferenza consultiva Gao ricevuto da premier Hun Manet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Cambogia per rafforzare gli scambi a tutti i livelli e promuovere uno sviluppo socioeconomico congiunto. Lo ha detto il vicepresidente del comitato nazionale della Conferenza consultiva politica cinese, Gao Yunlong, al terminedell'incontro tenuto ieri a Phnom Penh con il primo ministro cambogiano, Hun Manet. Le parti, riferisce oggi il "Quotidiano del popolo", hanno valutato positivamente i risultati ottenuti dai due Paesi dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, 65 anni fa, dicendosi pronte a incentivare nuovi progressi in vari settori, tra cui l'economia, il commercio e la cultura. Gao ha guidato una delegazione in Cambogia dal 17 al 20 dicembre.(Cip)