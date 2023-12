© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle Alpi, altrove cielo in prevalenza poco nuvoloso per nuvolosità alta e sottile. Precipitazioni da deboli a moderate lungo le Alpi Retiche, nevose oltre i 1400-1600 metri ma temporaneamente anche fin sul fondovalle dell'Alta Valtellina. Temperature minime in pianura intorno a 5 °C, massime intorno a 15 °C. (Rem)