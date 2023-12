Ucraina: Umerov, tutti i cittadini in età militare dovranno presentarsi per reclutamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Tutti gli ucraini in età militare, dai 25 ai 60 anni, dovranno presentarsi ai centri di reclutamento, perché “vogliamo giustizia per tutti, ne va del nostro stesso Paese”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. L'esponente del governo di Kiev ha aggiunto che tutti i connazionali in età militare riceveranno “un invito” a presentarsi per il reclutamento: chi non lo farà “volontariamente” sarà soggetto a sanzioni. A quanti dovranno esser reclutati verrà chiarito in anticipo come verranno addestrati ed equipaggiati, dove e quando presteranno servizio e quando cesseranno l'impiego in armi. Le reclute avranno “opzioni di scelta” in base alle loro capacità. Secondo Umerov, il reclutamento come “servizio per il Paese” impegnato a respingere l'invasione russa “non è una punizione, è un onore”. (Geb)