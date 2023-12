Ucraina: gli Emirati inviano 100 tonnellate di generatori di energia per affrontare il freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un aereo carico con 100 tonnellate di generatori di energia per sostenere le persone colpite dalla guerra in Ucraina. L'aiuto comprende 1.640 generatori domestici, ciascuno con una capacità compresa tra 3,5 e 8 kilowatt, progettati per fornire elettricità alle abitazioni civili. Alcuni dei generatori elettrici sono stati trasportati in Polonia martedì, 19 dicembre, mentre il resto sarà trasportato a gennaio. L'ultima spedizione di aiuti fa parte del continuo impegno degli Emirati Arabi Uniti a fornire soccorsi e aiuti all'Ucraina. Majid bin Kamal, direttore del sostegno umanitario e degli aiuti presso l'Ufficio per gli affari internazionali presso la Corte presidenziale, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti continueranno a inviare spedizioni di aiuti, compresa l’assistenza per i settori dell'istruzione e della sanità. Il sostegno degli Emirati mira a integrare gli aiuti invernali già inviati questo mese in coordinamento con il ministero degli Esteri. Gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di fornire assistenza all’Ucraina da quando è iniziata la guerra con la Russia nel febbraio del 2022. Nell'ottobre 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno promesso 100 milioni di dollari in aiuti umanitari all'Ucraina a seguito di un ordine del presidente, lo sceicco Mohamed. (Res)