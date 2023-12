Polonia: Parlamento adotta risoluzione per rimozione membri Consiglio nazionale magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Polonia ha votato a favore di una risoluzione che chiede cambiamenti nel Consiglio nazionale della magistratura (Ncj). Nel testo si osserva come diverse misure che facevano parte della revisione del sistema giudiziario da parte del partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS) sono incostituzionali e per questo motivo si chiede chiede le dimissioni dei membri dell'Ncj nominati in maniera irregolare. "(La risoluzione) ha un significato simbolico... indica che abbiamo semplicemente un problema costituzionale con uno degli organi che ha una funzione molto importante", ha detto al Parlamento il ministro della Giustizia Adam Bodnar, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". La risoluzione è stata approvata con 239 voti favorevoli e 169 contrari. In una dichiarazione successiva all'adozione della risoluzione, l'Ncj ha osservato come essa vada a minare "la fiducia negli organi costituzionali, l'ordine giuridico e... avvia un conflitto con i segni distintivi di una crisi costituzionale". (Vap)