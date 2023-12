Roma: avanza offerta per casa all'asta ma arrivano minacce di morte, arrestato un 72enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha messo all'asta il suo appartamento per 13 mila euro. La casa, però, era già stata promessa alla figlia. Così, una volta arrivate le offerte al rialzo, sono scattate le minacce di morte. Il responsabile, un uomo di 72 anni di Valmontone è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dopo aver ha minacciato di morte un 52enne del Bangladesh che aveva offerto più soldi per la casa in vendita all'asta. "Entro Natale mi devi 20 mila euro" per aver avanzato un'offerta al rialzo: a denunciare è stato il 52enne che a metà ottobre si era rivolto ai carabinieri riferendo che il 72enne, recatosi più volte al suo negozio, lo aveva minacciato di morte intimandogli di consegnare i soldi. La vittima aveva partecipato all'asta dell'immobile nel mese di luglio. La casa, già di proprietà del 72enne, partiva da un prezzo di 13.000 euro ed è stata aggiudicata alla figlia del 72enne per un prezzo 41.000 euro. Dopo l'aggiudicazione però il pensionato, in più occasioni, ha minacciato di morte il 52enne pretendendo soldi visto che gli aveva intimato già in precedenza di non presentare offerte poiché l’appartamento era della sua famiglia. L’uomo, è stato rintracciato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.(Rer)