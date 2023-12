Turismo: assessore Roma, festività da record, oltre 37 per cento di arrivi e presenze in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora maggiori le prenotazioni alberghiere raccolte da Ebtl per il Capodanno, quando gli arrivi tra strutture alberghiere e bnb saranno 388mila e le presenze 925mila, rispettivamente +31,97 per cento e +35,04 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con i quattro spettacoli di avvicinamento nelle piazze e nei quartieri e il Concertone di fine anno al Circo Massimo abbiamo dato ai turisti un motivo in più per scegliere di visitare Roma e festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. Con Blanco, Lazza e Francesca Michielin sul palco del Circo Massimo insieme alla squadra di Rds avremo un Capodanno sicuramente più in linea con i gusti delle ragazze e dei ragazzi, che arriveranno da ogni parte d’Italia dando un’ulteriore spinta anche al turismo under 30", ha concluso Onorato. (Com)