Spagna: Sanchez, il referendum non rientra nella Costituzione e non risolve il problema politico

- Il movimento indipendentista vincola amnistia e referendum, ma quest'ultimo non rientra nella Costituzione spagnola e non risolve il problema politico. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un'intervista all'emittente radiofonica "Rac1", annunciando che incontrerà l'ex presidente catalano Carles Puigdemont e il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, dopo l'approvazione dell'amnistia. "Ora sono i gruppi parlamentari che devono discutere gli emendamenti alla legge. Non so se avverrà subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma ciò che è ragionevole è che quando la legislatura voterà, gli incontri avranno luogo", ha spiegato il leader socialista. (Spm)