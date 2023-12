Scuola: Aprea-Occhiuto (FI), bene ok a sperimentazione filiera tecnologico-professionale in commissione Cultura Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto favorevole della commissione Cultura del Senato al disegno di legge S.924, che istituisce in via sperimentale la prima filiera formativa tecnologico-professionale del nostro Ordinamento scolastico e terziario, si apre una pagina nuova della formazione professionalizzante del nostro Paese. Forza Italia esprime soddisfazione per questo risultato che rappresenta una tappa importante per l'affermazione della pari dignità tra tutti i percorsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale regionali e la specializzazione terziaria offerta dagli Its Academy". Lo dichiarano così, Valentina Aprea, responsabile del dipartimento Istruzione di FI e il senatore Mario Occhiuto, capogruppo di FI in commissione Cultura al Senato. "L'integrazione di tutti questi percorsi in un'unica filiera, attraverso la creazione di reti orizzontali e verticali e dei Campus territoriali, consentirà di offrire risposte concrete per ridurre l'attuale mismatch tra domanda e offerta di competenze professionali, richieste dal mondo del lavoro, e di contribuire al raggiungimento dei traguardi di livello europeo previsti dalle Milestone e dai target del Pnrr. Condividiamo e scommettiamo in particolare sul ruolo, sui compiti e sugli investimenti che le Regioni faranno sulle filiere, così come hanno previsto emendamenti approvati in Commissione durante l'esame del provvedimento, che prevedono in capo alle Regioni il compito di assicurare la programmazione dell'offerta formativa della filiera tecnologico professionale territoriale, attraverso la declinazione per ambiti specifici ed in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro. Per queste ragioni, Forza Italia è pronta ad approvare il testo nell'Aula del Senato e alla Camera per dare in tempi brevi la cornice legislativa alla sperimentazione ministeriale del 7 dicembre che ha avviato la progettualità delle filiere sui territori", concludono. (Rin)