Ucraina: ministro Difesa Umerov, sicuro di liberazione Crimea nel 2024

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, si è detto “sicuro al 100 per cento” che la Crimea, oggetto di annessione illegale da parte della Russia nel 2014, "potrà essere liberata nel 2024". “È il nostro obiettivo strategico”, ha dichiarato Umerov nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano tedesco “Bild”. In merito all'esito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, il ministro della Difesa di Kiev ha evidenziato: “Non vi è dubbio che vinceremo, non ci arrenderemo”. (Geb)