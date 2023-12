Corea del Nord: Kim minaccia attacchi nucleari “senza esitazione” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha confermato di aver effettuato il 18 dicembre una “esercitazione di lancio” di un missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwasong-18, aggiungendo che il leader Kim Jong Un ha assistito personalmente al lancio. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), il missile ha raggiunto un'altitudine massima di 6.518,2 chilometri e ha percorso una distanza di 1.002,3 chilometri nell’arco di 73 minuti, prima di inabissarsi nel Mare del Giappone. L’agenzia ha affermato che il collaudo non ha causato rischi per la sicurezza dei Paesi vicini. Kim, che ha ispezionato l'esercitazione in compagnia di una ragazza che si ritiene essere sua figlia Kim Ju Ae, ha dichiarato che il lancio è stato un'occasione per mostrare chiaramente a quale opzione la Corea del Nord ricorrerebbe "se Washington prendesse una decisione sbagliata". Kim ha anche formulato “nuove importanti missioni” per accelerare lo sviluppo delle forze nucleari strategiche del Paese. “Rodong Sinmun”, il giornale ufficiale del Partito del Lavoro di Corea, ha riferito che il missile lanciato ieri era un Icbm a combustibile solido, che non richiede una lunga fase di rifornimento prima del lancio come un missile a combustibile liquido. (segue) (Git)