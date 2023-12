Corea del Nord: Kim minaccia attacchi nucleari “senza esitazione” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica il ministero della Difesa della Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti e la Corea del Sud di prepararsi a una "guerra nucleare", e ha avvertito che qualsiasi tentativo di ricorrere alla forza contro la Corea del Nord sarà "contrasto con una risposta preventiva e devastante". In una dichiarazione, il ministero della Difesa ha accusato i "teppisti militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud" di intensificare i preparativi per una "guerra nucleare", citando un incontro del Gruppo consultivo sul nucleare Usa-Corea del Sud tenutosi a Washington venerdì. A margine dell'incontro, la Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti utilizzeranno "l'intera gamma delle capacità statunitensi, comprese quelle nucleari", per difendere la Corea del Sud da un eventuale attacco del Nord. Il ministero della Difesa nordcoreano ha anche condannato l’arrivo del sottomarino statunitense a propulsione nucleare Uss Missouri in Corea del Sud domenica, e ha descritto le manovre congiunte effettuate dalle forze statunitensi e sudcoreane lo scorso agosto come "una dichiarazione palese di confronto nucleare". "Non resteremo mai inerti a osservare le azioni provocatorie degli Stati Uniti", ha dichiarato il ministero, aggiungendo che le forze nordcoreane sono pronte a "neutralizzare completamente ogni tentativo degli Stati Uniti e dei loro seguaci di provocare una guerra nucleare”. (Git)