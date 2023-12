© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 32enne nigeriano è stato arrestato stamattina dalla polizia di Roma, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale Capitolino. L'uomo è ritenuto responsabile della violenza sessuale in strada contro una donna avvenuta lo scorso anno, a settembre 2022, alla Garbatella. (segue) (Rer)