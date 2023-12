Cina: terremoto nel Gansu, sale a 135 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 135 il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 6.2 che ha inizio settimana ha colpito le province nord-occidentali cinesi di Gansu e Qinghai. È quanto si apprende dai dati del dipartimento delle gestione delle emergenze. Alla data di ieri, il bilancio del sisma nel Qinghai ammontava a 22 vittime, 198 feriti e 12 dispersi. Nel Gansu è stata invece accertata la morte di 113 persone. L'epicentro del sisma del 18 dicembre è stato rilevato ad una profondità di dieci chilometri nella municipalità di Liugou, a circa otto chilometri da Jishishan, capoluogo della contea autonoma di Bonan-Dongxiang-Salar, nella provincia di Gansu. Il sisma che ha colpito la provincia, una delle più povere del Paese, ha provocato il crollo di 115 mila case, numerose frane e il danneggiamento di autostrade e strade rurali. In un villaggio della vicina provincia di Qinghai, decine di case sono state sepolte da limo e fango, che ha richiesto l'uso di escavatori, droni e bulldozer per rintracciare i superstiti. Nell'ora successiva al terremoto, sono state registrate almeno 32 scosse d'assestamento. Il presidente Xi Jinping ha invocato sforzi a tutto campo per la ricerca dei sopravvissuti, le cui condizioni diventano più drammatiche di ora in ora a causa delle bassissime temperature. Nelle aree del disastro opera un contingente dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) formato da 300 militari, oltre che 300 tra ufficiali e funzionari di polizia. (Cip)