Auto: Daihatsu blocca spedizioni, a rischio 420 fornitori e 30mila concessionari

- Il costruttore di auto giapponese Daihatsu Motor, parte del gruppo Toyota, ha deciso di bloccare le spedizioni di tutti i veicoli prodotti dall’azienda, dopo che una indagine interna in merito allo scandalo dei controlli di sicurezza ha riscontrato irregolarità in ben 64 modelli di veicoli prodotti dall'azienda, inclusi diversi venduti con marchio Toyota. La decisione del costruttore rischia di causare danni ingenti a un gran numero di fornitori e concessionari dell’azienda: secondo il quotidiano “Nikkei”, 436 diverse imprese forniscono direttamente componenti a Daihatsu; per 47 di esse - perlopiù piccole e medie imprese - le forniture a Daihatsu rappresentano oltre il 10 per cento del fatturato. Solo in Giappone, 30mila concessionari affiliati e non vendono veicoli prodotti dalla casa automobilistica al centro dello scandalo. Già nei mesi scorsi il costruttore aveva accumulato ritardi nelle spedizioni: l’azienda ha in portafoglio ordini inevasi per 60mila autovetture, e tra queste 12mila non sono state ancora inviate ai concessionari. Stamattina il ministero dei Trasporti ha effettuato perquisizioni presso la sede di Daihatsu: secondo i media giapponesi, il governo potrebbe addirittura arrivare a revocare le certificazioni necessarie a commercializzare i veicoli prodotti dall’azienda, nel caso venga accertata la premeditazione delle irregolarità.(Git)