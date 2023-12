Cina-Argentina: Pechino non conferma sospensione dell’accordo di swap valutario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha confermato la sospensione dell’accordo di swap valutario da 6,5 miliardi di dollari con l’Argentina, riportato dalla stampa di Buenos Aires. La sospensione sarebbe arrivata in risposta all’insediamento del presidente Javier Milei e alla sua decisione di procedere all’acquisto di caccia F-16 di seconda mano dalla Danimarca anziché dei nuovi jet cinesi JF-17 Thunder. Durante la sua campagna elettorale, il presidente ultraliberale ha criticato a più riprese il Paese asiatico, paventando un ridimensionamento dei legami con i “comunisti” in funzione di relazioni più strette con gli Stati Uniti. A ciò si somma il recente rifiuto di Buenos Aires di aderire al gruppo economico Brics, guidato dalla Cina, e il suo potenziale abbandono della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), fiore all’occhiello del presidente Xi Jinping. L’accordo di swap valutario è stato rinnovato ogni anno a partire dal 2009 ed è di cruciale importanza per l’Argentina, alle prese con una forte carenza di riserve internazionali in dollari. Senza il cuscinetto finanziario da 6,5 miliardi di dollari, l’Argentina dovrebbe inoltre rinegoziare il proprio debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e guardare a fonti di finanziamento alternative. Sul congelamento dell’accordo non si è espresso né l’ambasciatore cinese a Buenos Aires, Zhicheng Xie, né il ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui la Cina resta impegnata nella cooperazione con l’Argentina “sulla base di uguaglianza e rispetto reciproco”. (Cip)