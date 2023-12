Taiwan: ordini d’esportazione hanno invertito 14 mesi di calo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini d’esportazione registrati a Taiwan lo scorso novembre hanno invertito 14 mesi consecutivi di calo su base annua, aumentando dell’un per cento e attestandosi a 50,6 miliardi di dollari. Lo indicano i dati del ministero degli Affari economici. La ripresa è stata trainata soprattutto da tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. A novembre, gli ordini ricevuti dall’industria delle componenti elettroniche si sono attestati a 18 miliardi di dollari (+3,5 per cento), mentre quelli dell’industria dell’informazione e della comunicazione sono arrivati a 16,2 miliardi di dollari (+10 per cento). Le commesse dell’industria optoelettronica sono aumentate del 9,8 per cento, arrivando a 1,7 miliardi di dollari. In controtendenza gli ordini d’esportazione nell’industria dei metalli di base (-0,3 per cento su anno) e dei macchinari (-12,5 per cento). A novembre, gli ordini depositati dagli Stati Uniti hanno registrato un valore di 16,3 miliardi di dollari, in calo del 2,4 per cento ma comunque superiori a quelli effettuati da Cina e Hong Kong, pari a 10,9 miliardi di dollari e in aumento dell’8,8 per cento su base annua. Da gennaio a novembre, le aziende taiwanesi hanno ricevuto ordini per 517,2 miliardi di dollari, in calo del 15,8 per cento su anno, a causa dell’indebolimento della domanda globale. (Res)