Kazakhstan-Pakistan: ambasciatore Kistafin, in corso colloqui su costruzione macchinari

- Kazakhstan e Pakistan stanno conducendo colloqui per avviare la cooperazione nell’ambito della costruzione di macchinari. Lo ha dichiarato l’ambasciatore kazakho a Islamabad, Yerzhan Kistafin, citato dall’agenzia di stampa “Kazinform”. L’ambasciatore ha ricordato che nel 2021 l’interscambio commerciale tra i due Paesi ammontava a 95 milioni di dollari, e che secondo i dati forniti dal Pakistan tale interscambio ha già raggiunto i 197 milioni di dollari. Kistafin ha sottolineato che l’interscambio è rappresentato per il 56 per cento da prodotti metallici arrotolati, ma che i Paesi stanno sviluppando la cooperazione in settori quali agricoltura, tessile e farmaceutica.(Res)