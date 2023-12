Argentina: cosa è il "decreto di necessità e urgenza" che Milei usa per deregolamentare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato nella serata di mercoledì, il decreto di necessità e urgenza (Dnu) con cui il presidente dell'Argentina, Javier Milei, intende deregolamentare ampi settori dell'economia nazionale, deve ora completare il suo iter istituzionale. Lo strumento prescelto, in teoria, dovrebbe permettere al capo dello Stato di mettere in campo l'ambizioso piano di riforme nonostante il partito di governo (La libertà avanza, Lla) e i suoi alleati (a partire dal grosso dei parlamentari di Insieme per il cambio, Jxc) non dispongano della maggioranza in nessuna delle due Camere. Il Dnu, come vuole la Costituzione, è a disposizione dell'esecutivo per intervenire in "circostanze eccezionali", a patto che non contenga norme che regolano la "materia penale, tributaria, elettorale o sul regime dei partiti politici". Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, passaggio compiuto oggi, il decreto di necessità e urgenza assume validità immediata. Il presidente ha dieci giorni a disposizione per trasmettere il testo alla Commissione bicamerale permanente, sorta di parlamento ridotto cui spetta il compito di pronunciarsi - entro altri dieci giorni utili - sulla validità del decreto e trasmetterlo il testo all'attenzione delle Camere. (segue) (Abu)