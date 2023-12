Argentina: cosa è il "decreto di necessità e urgenza" che Milei usa per deregolamentare l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Commissione non si esprime nei tempi previsti, il documento passa in automatico al dibattito nelle aule. Senato e Camera possono solo respingere o accettare il Dnu, ma non possono emendarlo o modificarlo. Il decreto entra definitivamente in vigore nel caso in cui sia approvato a maggioranza assoluta dei presenti in almeno una delle due Camere e respinto se bocciato da entrambi i rami del parlamento. Fino a quando le camere non si pronunciano, il dnu è in vigore. Il decreto potrebbe essere fermato dalla Corte suprema di giustizia nel caso non si ravvisino gli estremi di "eccezionalità" previsti dalla Carta, ma si tratta di casi non frequenti, ricordano i media locali. Ad ogni buon conto, solo il pronunciamento definitivo dell'alto tribunale, e non la semplice presentazione di un ricorso, può eventualmente togliere validità al decreto. (Abu)