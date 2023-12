Taiwan: vicepresidente Lai, Cina considera “separatisti” tutti i candidati presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli occhi del Partito comunista cinese, tutti e tre i candidati alla presidenza di Taiwan nel 2024 sono "separatisti”. Lo ha dichiarato il candidato presidenziale del Partito progressista democratico (Dpp), Lai Ching-te, durante una diretta televisiva con gli altri due candidati alla presidenza: Hou Yu-ih, per il partito d’opposizione Kuomintang (Kmt), e Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp). Il desiderio della Cina di “inghiottire” Taiwan è la politica nazionale del Paese, ha detto Lai, attualmente in testa ai sondaggi e considerato dal Partito comunista “un pericoloso separatista”. Nel suo intervento, Hou si è invece detto contrario al modello amministrativo “un Paese, due sistemi” adottato dalla Cina a Hong Kong e Macao, paventando d’altra parte un serio rischio di guerra nello Stretto nell’eventualità di una formale dichiarazione d’indipendenza da parte di Taiwan. Più moderata la posizione di Ko Wen-je, il quale ha auspicato che “Taiwan possa essere un ponte tra Cina e Stati Uniti e non una pedina nel loro scontro”. (Res)