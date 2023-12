Pakistan: ex premier Sharif elogia l’India, “loro hanno raggiunto la Luna”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Pakistan, Nawaz Sharif, ha elogiato pubblicamente l’India, storico avversario del suo Paese, citandola a modello di sviluppo regionale: “I Paesi attorno a noi hanno raggiunto la Luna. Noi non ci siamo alzati dal suolo”, ha ammesso l’ex premier rivolgendosi ai sostenitori del suo partito, la Lega musulmana del Pakistan – Nawaz (Pml-N), durante un evento a Islamabad. “Ci siamo sparati al piede”, ha ammesso Sharif, che tra il 1990 e il 2017 ha assunto tre volte la carica di primo ministro. “Siamo responsabili delle nostre sventure. Questo Paese avrebbe potuto raggiungere traguardi differenti”, ha detto l’ex premier riferendosi alle gravi difficoltà economiche scontate dal Pakistan. Sharif, che è nuovamente candidato alla carica di capo del governo in vista delle elezioni che si terranno all’inizio del prossimo anno, ha rivendicato i risultati conseguiti dai suoi precedenti governi: “Nel 2013 abbiamo affrontato gravi carenze di energia elettrica, eliminato il terrorismo, ripristinato la pace a Karachi, sviluppato autostrade, dato avvia al Cpec (il Corridoio economico Cina-Pakistan), e ad un’era di crescita”, ha affermato l’ex premier, ricordando che tutti e tre i suoi mandati sono stati interrotti anticipatamente, e chiedendo giustizia per la sua rimozione forzata dall’incarico nel 2017, a seguito di uno scandalo corruttivo per il quale è stato recentemente assolto. Sharif ha fatto anche riferimento all’esigenza di aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica ed economica del Paese. (segue) (Inn)