Pakistan: ex premier Sharif elogia l’India, “loro hanno raggiunto la Luna” (3)

- La pubblicazione del calendario elettorale è stata preceduta da un lungo iter amministrativo e giudiziario, in un contesto di grave crisi politica. L’Assemblea nazionale è stata sciolta il 10 agosto e, secondo la Costituzione, il voto avrebbe dovuto tenersi entro 90 giorni dallo scioglimento, dunque non più tardi dell’8 novembre. La Commissione elettorale, tuttavia, ha completato alla fine di novembre la revisione delle circoscrizioni elettorali. Anche le assemblee provinciali di Belucistan e Sindh sono state sciolte ad agosto, mentre quelle di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa lo erano già da gennaio. L’8 settembre è scaduto anche il mandato del presidente della Repubblica, Arif Alvi, rimasto tuttavia in carica fino all’elezione del successore, legata alle elezioni generali: il capo di Stato, infatti, è eletto da un collegio di membri del Senato e dell’Assemblea nazionale, le due camere del parlamento, e delle assemblee legislative delle quattro province. Il 13 agosto si è dimesso il primo ministro Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N), e al suo posto è subentrato come premier ad interim, con l’incarico di portare il Paese alle elezioni, il senatore indipendente Anwaar ul Haq Kakar. (segue) (Inn)