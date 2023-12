Pakistan: ex premier Sharif elogia l’India, “loro hanno raggiunto la Luna” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier, che sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche, è coinvolto in diversi altri procedimenti, tra cui quello riguardante la gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il “caso Toshakhana”) per il quale lo scorso ottobre è stato interdetto dalle cariche pubbliche per cinque anni dalla Commissione elettorale. La vicenda è poi passata ai tribunali e attualmente la condanna è sospesa. Il politico è tuttora il leader del Pti, anche se dal 2 dicembre alla presidenza del partito è subentrato Gohar Ali Khan, candidato da Imran ed eletto senza contesa in una consultazione interna al partito ordinata dalla Commissione elettorale, secondo la quale la precedente non si era svolta in modo trasparente. Gohar Ali Khan, che è anche l’avvocato di Imran, ha annunciato che l’ex premier si presenterà in tre circoscrizioni: Lahore, Mianwali e Islamabad. Imran ha ancora un largo seguito e le sue vicende giudiziarie sono state accompagnate da massicce manifestazioni in suo sostegno, alcune delle quali degenerate in proteste violente. (segue) (Inn)