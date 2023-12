Pakistan: ex premier Sharif elogia l’India, “loro hanno raggiunto la Luna” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nawaz Sharif, invece, è il leader della Lega musulmana del Pakistan Nawaz, che da lui prende il nome, mentre il fratello Shehbaz ne è il presidente. Anche Nawaz Sharif è un ex primo ministro coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, ma con due recenti assoluzioni che gli hanno aperto la strada per ricandidarsi. Il politico era stato interdetto dalle cariche pubbliche e condannato a dieci anni di carcere nel luglio del 2018 da un tribunale dell’ufficio anticorruzione National Accountability Bureau (Nab) per il possesso di beni non giustificato dal suo reddito, ovvero per l’acquisto di quattro appartamenti nell’edificio Avenfield House di Londra, pagati secondo l’accusa con fondi di provenienza illecita attraverso una serie di società di comodo. Nel dicembre del 2018 si era aggiunta la condanna a sette anni di carcere, da scontare contestualmente, per il possesso di due società in Arabia Saudita, Al-Azizia Steel Mills e Hill Metal Establishment (Hme). Il 29 novembre l’Alta corte di Islamabad lo ha assolto in appello per il caso Avenfield House, mentre il 12 dicembre è arrivata l’assoluzione anche per il caso Al-Azizia. (segue) (Inn)