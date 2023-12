Pakistan: ex premier Sharif elogia l’India, “loro hanno raggiunto la Luna” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare del Pakistan è presieduto da Bilawal Bhutto Zardari, ex ministro degli Esteri nel governo di Shehbaz Sharif. Anche Bilawal è esponente di un’importante dinastia politica del Paese: suo padre, Asif Ali Zardari, è stato presidente della Repubblica dal 2008 al 2013, mentre sua madre, Benazir Bhutto, assassinata nel 2007, è stata premier dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1996. Il nonno Zulfikar Ali Bhutto è stato presidente dal 1971 al 1973 e primo ministro dal 1973 al 1977. Il Ppp al momento non si è alleato con nessuno dei due partiti più grandi, cercando invece alleanze con formazioni minori. Il suo posizionamento potrebbe essere determinante per la formazione di un governo. (Inn)