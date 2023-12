Germania: esportazioni extra-Ue aumentate a novembre dell'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania dirette verso i Paesi che non fanno parte dell'Ue sono aumentate a novembre dell'1 per cento su base mensile, registrando un valore di 59,2 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui gli Stati Uniti si confermano il partner commerciale più importante per la Germania al di fuori dell'Ue. Tuttavia l'export tedesco negli Usa ha sperimentato un declino dell'1,1 per cento su base annua, scendendo a 14,2 miliardi di euro. Segue la Cina, dove il calo è stato del 7,8 per cento a 8,6 miliardi di euro. Registrano una contrazione anche le vendite di beni tedeschi nel Regno Unito, con un -1,1 per cento che porta il volume a 8 miliardi di euro. Per la Russia, il dato segna un crollo del 37,8 per cento a 800 milioni di euro. Il Paese si colloca al 16mo posto nell'elenco dei principali mercati di destinazione delle esportazioni della Germania al di fuori dell'Ue. A febbraio del 2022, un mese prima che invadesse l'Ucraina, la Russia era in quinta posizione. (Geb)