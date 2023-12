Ue-Balcani: premier serba Brnabic, ci allineiamo "con riserva" a dichiarazione finale vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier di Belgrado Ana Brnabic ha dichiarato che la Serbia "si allinea, con riserva", alla dichiarazione finale del vertice Ue-Balcani occidentali di Bruxelles di ieri, "come dichiarazione politica e documento giuridicamente non vincolante". La premier ha sottolineato, nel testo da lei presentato al vertice, che il Kosovo "rimane parte integrante della Serbia secondo la risoluzione 1244 delle Nazioni Unite". "Le chiare linee rosse della Serbia sono il non riconoscimento del Kosovo e la non accettazione del Kosovo come membro delle Nazioni Unite, nonché come membro del sistema di organizzazioni e di agenzie delle Nazioni Unite", si legge nel testo. Brnabic nel documento ha affermato che "l'accordo sul percorso verso la normalizzazione e il suo allegato sull'attuazione", come affermato nella dichiarazione finale, "è considerato accettabile solo in un contesto che non fa riferimento a qualsiasi tipo di riconoscimento de facto o de jure del Kosovo". "La Serbia sottolinea che l'armonizzazione non significa in alcun modo il riconoscimento dell'appartenenza del Kosovo alle Nazioni Unite né la sua cosiddetta integrità territoriale", ha proseguito la premier. (segue) (Seb)