Argentina: a Buenos Aires "cacerolazo" contro il decreto di deregolemantazione dell'economia

- Poco dopo l'annuncio del decreto che deregolamenterà l'economia argentina, in diversi quartieri della capitale Buenos Aires si è levata la tradizionale forma di protesta conosciuta come "cacerolazo", un rumore insistito che ciascuno da casa sua e con le finestre aperte - produce battendo con forza sulle pentole. Al momento, risultano coinvolti i quartieri di Palermo, Villa Crespo, Almagro, Parque Patricios e San Cristobal. In serata il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha presentato le misure, oltre 30, con cui intende "far cadere l'impalcatura di leggi" che ostcolando l'attività economia, a suo giudizio, impediscono lo sviluppo del Paese e la libertà degli individui a solo vantaggio della "casta". (Abu)