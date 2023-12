Corea del Sud: sfruttamento lavoro, Corte Suprema conferma condanna aziende giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato giovedì le decisioni dei tribunali inferiori che ordinavano a due aziende giapponesi, Nippon Steel Corp. e Mitsubishi Heavy Industries Ltd., di pagare danni a cittadini sudcoreani per lo sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale. Le sentenze rischiano di complicare nuovamente i rapporti tra Corea del Sud e Giappone, che sono costantemente migliorati dallo scorso marzo, quando l’amministrazione del presidente coreano Yoon Suk Yeol ha annunciato un piano per risolvere la controversia rimborsando direttamente le vittime. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha definito il pronunciamento della Corte Suprema coreana "estremamente riprovevole e totalmente inaccettabile", e ha riferito che Tokyo ha già rivolto a Seul una protesta formale. Hayashi, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che si aspetta che la questione venga affrontata da una fondazione supportata a tal fine dal governo sudcoreano.(Git)