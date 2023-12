Corea del Nord: ministri Esteri Corea del Sud, Usa e Giappone condannano lanci missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e i ministri degli Esteri di Corea del Sud e Giappone, Park Jin e Yoko Kamikawa, hanno condannato tramite un comunicato congiunto i lanci di missili balistici effettuati dalla Corea del Nord questa settimana. “Le continue provocazioni della Repubblica Democratica Popolare di Corea costituiscono una grave minaccia per la Penisola coreana, la regione e la pace e la sicurezza internazionali, e minano il regime globale di non proliferazione", afferma il comunicato, che menziona la Corea del Nord con il suo nome ufficiale. I capi della diplomazia dei tre Paesi sollecitano nuovamente il Nord a rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando che i lanci di missili non preannunciati minacciano la sicurezza del traffico aereo civile e marittimo nella regione. "Continueremo a collaborare strettamente con la comunità internazionale per bloccare la generazione illecita di entrate della Corea del Nord che vanno a finanziare i suoi programmi illeciti di armi di distruzione di massa e missili balistici attraverso lo sfruttamento di lavoratori all'estero e attività cibernetiche dannose", aggiunge il comunicato. (segue) (Was)