Usa-Mongolia: Washington ha ospitato le annuali consultazioni bilaterali

- I rappresentanti di Stati Uniti e Mongolia hanno tenuto le 16me consultazioni bilaterali annuali a Washington il 12 dicembre scorso. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il dialogo è servito a “proseguire lo slancio positivo del partenariato strategico Stati Uniti-Mongolia”. Le delegazioni dei due Paesi sono state guidate dall’assistente segretario di Stato per l’Asia Orientale e il Pacifico, Daniel J. Kritenbrink e da Ankhbayar Nyamdorj, segretario di Stato per il ministero degli Affari esteri della Mongolia. Le due parti hanno condiviso le rispettive visioni per la democrazia e lo sviluppo regionali, con particolare enfasi sulla cooperazione economica e la facilitazione del commercio.(Was)