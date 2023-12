Filippine: banca centrale conferma obiettivo inflazione tra 2 e 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale delle Filippine ha annunciato oggi di aver mantenuto invariato l’obiettivo ufficiale di inflazione nell'intervallo tra il 2 e il 4 per cento fino al 2026, ribadendo la sua disponibilità a modificare la politica monetaria per raggiungere tali obiettivi. L'intervallo resta una rappresentazione appropriata dell'obiettivo di stabilizzazione dei prezzi a medio termine, ha dichiarato la banca centrale in un comunicato. L'inflazione nelle Filippine è calata al 4,1 per cento a novembre, portando il dato annuale al 6,2 per cento, ancora al di sopra dell'intervallo di obiettivo della banca centrale.(Fim)