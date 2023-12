Cina: “Nyt”, Pechino sta conducendo preparativi in vista di nuovi test nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta costruendo tunnel e nuove strutture per i test nucleari a Lop Nur, un lago di sale nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, dove circa 60 anni fa il Paese fece esplodere la sua prima bomba nucleare. Lo riferisce il quotidiano “New York Times”, secondo cui di recente la Cina ha avviato proprio in quel luogo la trivellazione di un pozzo verticale, primo passo verso il possibile collaudo di una nuova generazione di armi nucleari che potrebbe aumentare la letalità del suo arsenale balistico in rapida espansione. Il quotidiano statunitense pubblica foto satellitari fornite da Maxar, in cui è possibile osservare un grande impianto di trivellazione verticale con una torre alta circa 27 metri, gruppi elettrogeni e altre strutture. A 120 chilometri dal sito sorge la base di supporto nota come “Malan”, un vasto complessi di edifici e siti tecnici: dal 2017 ad oggi – scrive il quotidiano – 30 strutture sono state aggiunte o rinnovate all’interno della base. In passato, la Cina ha effettuato collaudi utilizzando tunnel orizzontali scavati sui fianchi delle montagne nella regione, dove si trova anche “una struttura di massima sicurezza con bunker sotterranei”, probabilmente destinata alla gestione di esplosivi ad alto potenziale e congegni nucleari. Le foto satellitari mostrano che negli ultimi anni la Cina ha ampliato significativamente anche la rete di strade che collega questi siti sino a una nuova area nelle colline orientali, dove sono in corso i preparativi che secondo esperti consultati dal quotidiano condurranno al collaudo di una testata atomica ad alto potenziale. (Was)