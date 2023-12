Pakistan: comandante Esercito Munir conclude visita negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell'Esercito del Pakistan, generale Asim Munir, ha concluso una visita di una settimana negli Stati Uniti, dove ha ribadito l’importanza attribuita da Islamabad al mantenimento di relazioni "bilanciate" con tutti i Paesi amici. Nel corso della visita, l’ufficiale ha incontrato alti funzionari, tra cui il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Durante un evento a Washington al termine della sua visita, Munir ha affermato ieri che il Pakistan desidera ampliare l'impegno bilaterale con gli Stati Uniti. "Il Pakistan è un Paese importante sia dal punto di vista geopolitico che geo-economico, e desidera svilupparsi come un centro di connettività e una porta d’ingresso per l'Asia centrale e oltre; tuttavia, si astiene dalla politica dei blocchi e crede nel mantenere relazioni equilibrate con tutti i Paesi amici", ha detto Munir, le cui dichiarazioni sono state rilanciate dall’Esercito pakistano. (segue) (Was)