Pakistan: comandante Esercito Munir conclude visita negli Usa (2)

- "Il Pakistan desidera ampliare l'impegno bilaterale con gli Stati Uniti attraverso una partnership multisettoriale a lungo termine," ha dichiarato Munir, aggiungendo che i suoi recenti incontri con la leadership politica e militare degli Stati Uniti sono stati “molto positivi”. Lo scorso anno l’interscambio commerciale tra gli Stati Uniti e il Pakistan è ammontato ad oltre 9,1 miliardi di dollari. Le relazioni tra Islamabad e Washington si sono complicate a seguito del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan e il ritiro delle forze Usa da quel Paese, nell'agosto 2021. La visita di Munir a Washington giunge in un momento in cui le tensioni tra Pakistan e Afghanistan sono cresciute a seguito di ripetuti attacchi terroristici contro le forze di sicurezza pakistane nelle zone di confine tra i due Paesi. (Was)