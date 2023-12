Legge Bilancio: Schlein, è iniqua, non ha visione del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ una manovra iniqua, tradisce tutte le promesse elettorali e le generazioni. Non vede nulla sul diritto allo studio, sul clima: per me, è una manovra che non ha visione del futuro". Lo ha detto, in merito alla legge di Bilancio, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Tg2 post. "La coperta è corta, ma bisogna utilizzarla bene, altrimenti saranno gli italiani a pagare", ha concluso la leader del Pd. (Rin)