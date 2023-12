Venezuela: atterrato a Caracas Alex Saab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alex Saab, stretto collaboratore del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è atterrato a Caracas accompagnato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. Saab, da tre anni agli arresti in Florida con l'accusa di riciclaggio di denaro, era stato liberato poche ore fa grazie a un accordo tra Caracas e Washington, che contempla anche la scarcerazione di oltre venti altri "prigionieri politici". Ad accogliere Saab c'erano, fra gli altri, la moglie Camilla Fabri, italiana, e la moglie di Maduro, Cilia Flores. L'accordo che ha permesso la liberazione di Saab sarà sicuramente oggetto di discussioni. Per il governo Maduro si tratta di un risultato politico rilevante: accusato dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di riciclaggio di denaro e corruzione, Saab era stato arrestato a Capo Verde, durante una sosta tecnica di un aereo venezuelano presumibilmente diretto in Iran. Per evitare l'estradizione negli Usa, Caracas decise di assegnare all'imprenditore colombo-venezuelano lo status di rappresentante diplomatico. (segue) (Vec)