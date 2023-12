Venezuela: atterrato a Caracas Alex Saab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una condizione che il governo Maduro avrebbe rivendicato non solo per denunciare la violazione del diritto internazionale, da parte degli Usa, ma anche per poter proseguire il dialogo politico aperto allora con le opposizioni. Saab è stato peraltro presentato a lungo come personaggio chiave per indagini che avrebbero potuto compromettere la stabilità del governo venezuelano. In questo senso, la fine della causa potrebbe rappresentare un passo indietro nella strategia di accerchiamento che la Casa Bianca porta avanti da tempo. D'altro canto, la liberazione dei prigionieri politici, statunitensi e venezuelani, era uno dei punti richiesti dall'amministrazione Biden, a metà ottobre, per poter confermare la sospensione delle sanzioni al settore energetico del Paese caraibico. (segue) (Vec)