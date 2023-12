Venezuela: atterrato a Caracas Alex Saab (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro punto era la concessione di garanzie per far partecipare tutti gli oppositori alle presidenziali del 2024. Una richiesta centrata in particolare su Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie presidenziali di ottobre, oggetto di una discussa "inabilitazione" con sentenza amministrativa. La leader di Vente Venezuela si è presentata il 15 dicembre alla Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj), per denunciare la decisione "di fatto", non avendo mai ricevuto un atto formale di inabilitazione. Una mossa realizzata poco prima che scadesse il termine ultimo fissato da un accordo tra governo e opposizioni per poter ricorrere contro l'inabilitazione, salutata con favore dalle autorità statunitensi. In queste ore, d'altro canto, circola la voce che a corollario dell'accordo di oggi, ci sia anche il pieno consenso di Caracas a liberare la strada per far partecipare Machado alle elezioni. (Vec)