Argentina: colosso francese del litio Eramet investirà 800 milioni di dollari nella provincia di Salta

- La nuova ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, in carica dall'11 dicembre scorso, si trova in Francia dove ha incontrato il consigliere diplomatico del presidente Emmanuel Macron e le autorità di Eramet, colosso del litio che investirà più di 800 milioni di dollari nella provincia argentina di Salta. Lo riferisce una dichiarazione del governo argentino. "Nell'ambito della sua visita in Francia, la ministra ha incontrato all'Eliseo Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente Emmanuel Macron, per discutere degli obiettivi dei piani del governo di Javier Milei", riferisce il documento. "L'incontro con Bonne è stato molto fruttuoso e siamo orgogliosi che il presidente Macron sostenga l'Argentina in questa nuova fase che sta iniziando, con investimenti e sostegno negli organismi multilaterali", ha affermato la cancelliera argentina, Inoltre, Mondino ha avuto un incontro con le autorità di Eramet, azienda produttrice di litio presente in Argentina, che "hanno osservato che le misure adottate dal governo Milei negli ultimi giorni sono 'un grande segnale per gli investitori'", annunciando la decisione di investire 800 milioni di dollari in più nello sviluppo del litio a Salta.(Abu)