Argentina: Milei presenta piano per deregolamentare economia, primo passo per "mettere fine alla decadenza"

- Argentina: Milei presenta misure di deregolamentazione economiche, primo passo per mettere fine alla decadenzaL'Argentina compie oggi il "primo passo per mettere fine al modello della decadenza", iniziando a smontare "l'impalcatura giuridica e istituzionale" che ha distrutto il nostro Paese." Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel messaggio a reti unificate con cui ha annunciato il piano di deregolamentazione dell'economia. Si tratta si sradicare "tutte le regole con cui si credeva di fornire soluzioni ma che generano solo problemi", ha detto Milei dopo essere tornato a denunciare i "decenni" persi nel non "aggredire la causa del declino, il deficit fiscale". Il decreto di necessità e urgenza (dnu) "che presentiamo oggi contiene le misure che da tanto tempo l'argentina attendeva", ha proseguito il capo dello Stato elencando alcune delle riforme che entrano nella legge. (segue) (Abu)