Argentina: Milei presenta piano per deregolamentare economia, primo passo per "mettere fine alla decadenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure, annuncia Milei c'è "l'abrogazione della legge sugli affitti perché il mercato immobiliare torni a funzionare senza problemi e affittare non sia un'odissea". Verrà rimossa la legge dei rifornimenti (Ley de abastecimientos), che autorizza lo Stato ad attivare incentivi e sanzioni per garantire prezzi accessibili e disponibilità di prodotti e servizi di base. Una mossa necessaria, ha spiegato il presidente, per far si che lo Stato "non attenti mai più contro la proprietà degli individui". Salta anche la legge "sugli scaffali", che obbligava i supermercati a non esporre troppi prodotti di una sola marca in un ripiano, "per fare in modo che lo Stato non si intrometta più nelle decisioni dei commercianti argentini". Si parla, tra le altre cose, di abrogare la legge che impedisce di privatizzare le imprese pubbliche, annunciando, al contrario, la "trasformazione di tutte le imprese dello Stato in società anonime per la loro successiva privatizzazione". In questo senso rileva "la cessione del pacchetto azionario totale o parziale di Aerolineas argentinas", in un contesto di sviluppo della politica dei cieli aperti. (segue) (Abu)