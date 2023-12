Argentina: Milei presenta piano per deregolamentare economia, primo passo per "mettere fine alla decadenza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo procederà anche a una modernizzazione del mercato del lavoro per promuovere occupazione, alla riforme del codice doganale per "facilitare il commercio internazionale", e a una doppia modifica del codice civile e commerciale: per "rinforzare il principio di libertà contrattuale tra le parti" e per assicurare che "le obbligazioni contratte in moneta straniera possano essere risolte con la moneta mpattuita". Nel lungo elenco di misure, oltre 30, c'è spazio anche per l'introduzione della ricetta elettronica, "per snellire il servizio e minimizzare i costi", e per togliere alle agenzia di turismo il monopolio del settore. MIlei ha quindi annunciato che "nei prossimi giorni convocherà il parlamento in seduta straordinaria", rispetto a lavori che di norma sarebbero dovuti ripartire a marzo, "inviando un pacchetto di leggi con cui accompagnare queste riforme e portare avanti il processo di cambio". (segue) (Abu)