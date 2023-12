Ucraina: Usa, Senato si aggiorna all’8 gennaio senza accordo su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti si è aggiornato al prossimo 8 gennaio, avviando il recesso in occasione delle festività natalizie senza avere trovato un accordo per sbloccare finanziamenti aggiuntivi per l’assistenza militare all’Ucraina. Democratici e repubblicani stanno ancora negoziando per fare approvare il pacchetto da 110 miliardi di dollari presentato dall’amministrazione Biden per continuare a finanziare gli aiuti militari ad Ucraina, Israele e Taiwan. In più occasioni, i rappresentanti della Casa Bianca hanno affermato che gli Usa non potranno continuare ad inviare aiuti militari a Kiev dopo la fine del 2023, se il Congresso non approverà nuovi fondi di emergenza. (Was)