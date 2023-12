Venezuela: la Corte suprema accelera i tempi per risolvere l'inabilitazione di Machado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Venezuela (Tsj) ha dato alle autorità contabili (Contraloria) tempo fino a venerdì per consegnare alla leader oppositrice, Maria Corina Machado, l'atto in base al quale la ritiene "non abilitata" a correre per la presidenza nelle elezioni del 2024. Machado, vincitrice delle primarie presidenziali tenute a ottobre, aveva depositato il 15 dicembre al Tsj un ricorso contro la decisione "di fatto", denunciando proprio la mancanza del documento che dovrebbe escluderla per 15 anni dall'elettorato passivo. Una mossa realizzata poco prima che scadesse il termine ultimo fissato da un accordo tra governo e opposizioni, salutata con favore dalle autorità statunitensi. Per poter decidere nel merito, la Corte chiede dunque alla Contraloria di produrre in fretta il documento. Il tema è di particolare attualità, dal momento che la libera partecipazione di tutti i cittadini alle elezioni è uno dei pilastri del dialogo tra governo e opposizioni, e una delle condizioni poste dal governo usa per confermare la sospensione delle sanzioni contro il comparto energetico. (Vec)