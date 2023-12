Usa-Israele: sondaggio Quinnipiac, cala sostegno elettori statunitensi agli aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elettorato degli Stati Uniti è sempre meno favorevole alla prosecuzione dell'assistenza militare a Israele, secondo un nuovo sondaggio pubblicato ieri dalla Quinnipiac University. Il 45 per cento degli elettori registrati che hanno preso parte al sondaggio ha dichiarato di sostenere l'ulteriore invio di "aiuti militari a Israele per i loro sforzi nella guerra" contro il gruppo islamista palestinese Hamas. Si tratta di un calo considerevole rispetto al medesimo sondaggio effettuato da Quinnipiac il mese scorso, nel quale il 54 percento degli elettori Usa registrati aveva dichiarato di sostenere la prosecuzione degli aiuti militari a Israele. Il sondaggio, che ha coinvolto 1.647 elettori registrati tra il 14 e il 18 dicembre, ha rilevato una tendenza comune all’elettorato democratico e repubblicano: a novembre si erano espressi a favore dell’assistenza militare a Israele il 71 percento dei repubblicani e il 45 percento dei democratici. A dicembre, le percentuali sono calate rispettivamente al 65 percento e al 36 percento. Martedì un gruppo di deputati democratici ha inviato una lettera al presidente Joe Biden esortandolo a intensificare le pressioni per ottenere "un cambiamento immediato e significativo" nella strategia militare israeliana. "Siamo profondamente preoccupati dalla attuale strategia militare del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gaza. Il crescente numero di vittime civili e la crisi umanitaria sono inaccettabili e non sono in linea con gli interessi americani; né favoriscono la sicurezza del nostro alleato Israele", afferma la lettera. "Crediamo anche che metta a repentaglio gli sforzi per distruggere l'organizzazione terroristica di Hamas e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi", hanno affermato i deputati.(Was)