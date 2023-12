Usa: la Camera indaga sulle accuse di plagio a carico della presidente di Harvard Gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Istruzione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti indagherà in merito alle accuse di plagio a carico della presidente dell’Università di Harvard Claudine Gay. Lo ha annunciato ieri la deputata repubblicana Virginia Foxx. Gay è già oggetto di una indagine della commissione parlamentare per la blanda risposta del prestigioso ateneo statunitense ai fenomeni di antisemitismo nell’ambiente accademico. In una lettera ottenuta dalla stampa Usa, Foxx ha affermato che la commissione intende verificare l’applicazione degli standard accademici ad Harvard: "La nostra preoccupazione è che gli standard non vengano applicati in modo coerente, risultando in regole diverse per diversi membri della comunità accademica", ha scritto la deputata. "Se un'università è disposta a chiudere un occhio e non ritenere i docenti responsabili di comportamenti accademicamente scorretti, svaluta la sua missione e il valore della sua istruzione". Gay è stata accusata di plagio in diversi lavori accademici. I Fellow di Harvard, l'organo di governo dell'università, hanno però ignorato le accuse di plagio, definendole “non significative”. Gay è anche al centro di polemiche sull’antisemitismo, dopo aver dichiarato nel corso di una udizione parlamentare che Harvard valuterà se considerare casi di “molestia” le incitazioni al genocidio del popolo ebraico “sulla base del contesto”.(Was)