Brasile: ministro Corte suprema sospende multa miliardaria del gruppo J&F

- Il Ministro della Corte Suprema del Brasile, Jose Antonio Dias Toffoli, ha sospeso una multa di 10,3 miliardi di reais (circa due miliardi di dollari) derivante da un accordo di collaborazione stipulato nel 2017 dal gruppo di investimenti J&F. Questo accordo era stato fatto in seguito agli scandali di corruzione legati a favori politici. Il gruppo, di proprietà dei fratelli Wesley e Joesley Batista, controlla diverse aziende strategfiche, tra cui la JBS (la più grande azienda di lavorazione di carne al mondo) e l'Ambar Energia (recentemente autorizzata dal governo per importare energia dal Venezuela). Da notare che la moglie del Ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel, è l'avvocato del gruppo J&F. La decisione del ministro è stata presa nel primo giorno di pausa della Corte suprema in occasione delle vacanze natalizie, che termineranno il 31 gennaio 2024. Ciò implica che la sua decisione non sarà sottoposta all'esame dei ministri in carica durante la pausa, e ogni ricorso contro la sospensione della multa sarà trattato dallo stesso ministro. Oltre alla sospensione della multa, Toffoli ha concesso al gruppo l'accesso ai dossier dell'operazione "Spoofing", la più grande indagine contro la corruzione nel Paese, autorizzando la "correzione dei possibili abusi" riguardo all'uso di prove illecite. "Annullare le prove di Odebrecht, il più grande schema di corruzione internazionale della storia, e ora sospendere il pagamento della multa di 10 miliardi da parte della J&F: sono decisioni di un impatto sistemico e internazionale immenso, prese da un giudice evidenziato in conflitto di interessi", ha commentato l'organizzazione anticorruzione "Transparencia Internacional Brasil" su X (ex Twitter). (Brb)