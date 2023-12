Americhe: accordo Washington-Caracas, liberati 18 prigionieri venezuelani e dieci statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono un totale di 38 i prigionieri politici rilasciati oggi grazie all'accordo tra i governi di Usa e Venezuela. Ai dieci cittadini statunitensi confermati da fonti della Casa Bianca, sei dei quali già qualificati come prigionieri politici, si aggiungono i 18 di cui dà conto l'organizzazione non governativa Justicia y proceso Venezuela. Tra questi vi è anche Roberto Abdul, presidente dell'associazione "Sumate" di cui fa parte la leader oppositrice, Maria Corina Machado. "Ne mancano ancora molti. Hanno rilasciato solo 18 prigionieri politici, compreso Abdul. Ne mancano ancora 292, erano 310", scrive l'ong in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Vec)